Российские толстосумы нажились на атаке дронов в Саудовской Аравии

Российские миллиардеры Вагит Алекперов («ЛУКОЙЛ») и Леонид Михельсон («НОВАТЭК») стали богаче на 0,5 миллиарда долларов в связи с нарушением поставок нефти из Саудовской Аравии после атаки беспилотных летательных аппаратов, передает Ura.ru.

Так, по данным Forbes, капитал Алекперова увеличился на 552 миллиона долларов. В копилку Михельсона добавилось ещё больше - 562 миллиона американской валюты. Не сильно отстал от них ещё один толстосум - член совета директоров «НОВАТЭКа» и «Сибура» Геннадий Тимченко, который признавался в давней дружбе с президентом РФ Владимиром Путиным. Предприниматель радуется прибавке 553 миллионов долларов.

Причины финансового успеха этих бизнесменов Forbes объясняет ростом цен на нефть из-за кризиса в Саудовской Аравии. После атаки беспилотников, ответственность за которую взяли на себя повстанцы-хуситы из Катара, суточная добыча нефти в королевстве упала почти на шесть миллионов баррелей (около 5% мировых поставок).

