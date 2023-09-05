Продажи новых легковых автомобилей России в августе выросли на 42 процента

По данным организации, учитывающим официальную статистику автопроизводителей и импортеров, за последний месяц лета было продано 59 332 новых автомобиля, тогда как в августе 2022-го года удалось реализовать 41 698 новых легковушек.

Согласно информации АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг»), в которой учитываются также продажи машин, ввезённых частным образом (по параллельному импорту), в августе текущего года в РФ было реализовано 111 272 новых автомобиля, то есть на 131,5% больше, чем в августе прошлого года (48 074 шт.).

По итогам восьми месяцев 2023 года в России официальные продажи составили 392 943 штуки - на 4,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (410 548 штук). По данным АО «ППК», за январь-август покупателям передали 610 651 новую машину, или на 22,8% больше, чем в 2022-м (471 453 шт.).

Ранее в АЕБ заявили, что в июле 2023 года в России было продано 52 832 тысяч новых легковых автомобилей и LCV, что на на 63% больше, чем в июле прошлого года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

