Продажи новых легковых автомобилей России в августе выросли на 42 процента
Продажи новых автомобилей и лёгкого коммерческого транспорта (LCV) в России в августе 2023 года выросли на 42,3%. Об этом говорится в ежемесячном отчёте Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
По данным организации, учитывающим официальную статистику автопроизводителей и импортеров, за последний месяц лета было продано 59 332 новых автомобиля, тогда как в августе 2022-го года удалось реализовать 41 698 новых легковушек.
Согласно информации АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг»), в которой учитываются также продажи машин, ввезённых частным образом (по параллельному импорту), в августе текущего года в РФ было реализовано 111 272 новых автомобиля, то есть на 131,5% больше, чем в августе прошлого года (48 074 шт.).
По итогам восьми месяцев 2023 года в России официальные продажи составили 392 943 штуки - на 4,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (410 548 штук). По данным АО «ППК», за январь-август покупателям передали 610 651 новую машину, или на 22,8% больше, чем в 2022-м (471 453 шт.).
Ранее в АЕБ заявили, что в июле 2023 года в России было продано 52 832 тысяч новых легковых автомобилей и LCV, что на на 63% больше, чем в июле прошлого года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Нефть Brent преодолела цену $90 за баррель
- В Москве объявили о полной готовности системы ДЭГ к выборам
- Захарова обвинила Киев в ударах австралийскими дронами по территории России
- СМИ: Британский танк Challenger 2 уничтожен впервые за 30 лет
- Продажи новых легковых автомобилей России в августе выросли на 42 процента
- Вице-премьер Новак: Россия будет сокращать поставки нефти за рубеж до конца года
- Глава СПЧ призвал радикально изменить школьную программу
- Десять городов РФ получат почетное звание «Город трудовой доблести»
- Le Monde: Франция начала переговоры с армией Нигера о выводе военных
- Подмосковная электричка раздавила женщину в авто
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru