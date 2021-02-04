Путин: россияне должны увидеть работу властей по стабилизации цен на продукты
Россияне должны почувствовать, что усилия властей на продовольственном рынке дают результаты. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым.
«Потребитель внутри страны должен почувствовать, что все усилия правительства в этой сфере дают для наших граждан ожидаемые результаты», - сказал президент, призвав не затягивать с выработкой мер, которые ожидаются со стороны сельского хозяйства и переработчиков.
Решетников проинформировал главу государства, что на данный момент цены на сахар в стране снизились, а на подсолнечное масло стабилизировались, передает РИА ФАН.
Ранее с производителями и ретейлерами было заключено соглашение, закрепляющее предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей за литр и 110 рублей соответственно.
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