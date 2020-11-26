Российские продукты в 2020 году стали в три раза дороже по сравнению с ЕС

Рост цен на продукты в России с января по октябрь 2020 года составил 4,1%, в то же время в Евросоюзе аналогичные показатели выросли на 1,4%. Соответствующие данные опубликовала Федеральная служба статистики.

При этом в октябре продукты питания в стране подорожали на 0,8%, в ЕС — на 0,3%.

В период с января по октябрь в России зафиксирован наибольший прирост цен на сахар, джем, мёд, конфеты и шоколад — они прибавили 11,8%. Эти же продукты в Евросоюзе подорожали на 0,9%. Кроме того, больше всего в РФ выросли цены на фрукты — на 10,8% (против 8,4% прироста в ЕС).

Хлебобулочные изделия, крупы, жиры и масла на российских прилавках за январь-октябрь выросли в цене на 6,8%. Европейские цены на крупы и выпечку увеличились на 0,9%, а стоимость масел и жиров снизилась на 0,6%.

Рыба и морепродукты в России в текущем году стали дороже на 3,5% (в Евросоюзе — на 0,9%); мясо и мясные продукты - на 2,1% (в то время как в ЕС на 1,6%). Молочная продукция, сыры и яйца выросли в цене на 2,0%, в Евросоюзе — в среднем на 0,6%.

При этом в России снизились цены на овощи: с января по октябрь они потеряли 5,2%. В Евросоюзе же овощи стали дешевле на 1,3%.





