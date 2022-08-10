Российские министерства попросили допфинансирование на 5 трлн рублей в год

Министерства и ведомства попросили правительство России увеличить расходы бюджета на 5 трлн рублей в год в 2023-2025 годах. Об этом сообщает Минфин.

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Ведомство отмечает, что соответствующие предложения рассмотрела рабочая группа правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период, пишет Ura.ru.

По словам министра финансов Антона Силуанова, проект федерального бюджета на 2023—2025 годы формируется в новых условиях беспрецедентного санкционного давления и разрыва устоявшихся хозяйственных связей, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Антон СилуановБюджетМинфин РФ
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