Российские министерства попросили допфинансирование на 5 трлн рублей в год

Ведомство отмечает, что соответствующие предложения рассмотрела рабочая группа правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период, пишет Ura.ru.

По словам министра финансов Антона Силуанова, проект федерального бюджета на 2023—2025 годы формируется в новых условиях беспрецедентного санкционного давления и разрыва устоявшихся хозяйственных связей, отмечает RT.

