Минфин предупредил о дефиците бюджетов регионов в 2023-2024 годах

Министерство финансов ожидает дефицита бюджетов российских регионов на уровне 132,5 млрд рублей и 78,1 млрд рублей в 2023-2024 годах. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на документ «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

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По прогнозам Минфина, в текущем году возможен профицит консолидированных бюджетов регионов на уровне 163 млрд рублей. При этом в 2025 году субъекты РФ могут исполнить бюджеты с профицитом в 6,8 млрд рублей.

Министерство подчеркивает, что в 2023-2025 годах ожидается наращивание темпов роста расходов консолидированных бюджетов регионов ежегодно.

Ранее в Счетной палате предупредили о возможном сокращении доходов субъектов на 5-8%. На устойчивости местных бюджетов могут негативно сказаться антироссийские санкции.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РегионыБюджетМинфин РФ
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