Минфин предупредил о дефиците бюджетов регионов в 2023-2024 годах

По прогнозам Минфина, в текущем году возможен профицит консолидированных бюджетов регионов на уровне 163 млрд рублей. При этом в 2025 году субъекты РФ могут исполнить бюджеты с профицитом в 6,8 млрд рублей.

Министерство подчеркивает, что в 2023-2025 годах ожидается наращивание темпов роста расходов консолидированных бюджетов регионов ежегодно.

Ранее в Счетной палате предупредили о возможном сокращении доходов субъектов на 5-8%. На устойчивости местных бюджетов могут негативно сказаться антироссийские санкции.

