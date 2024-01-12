Российские фирмы запросили разрешение на беспошлинный импорт 226 тонн мяса кур

В январе в ряде регионов поставки охлажденной курицы в магазины задержались из-за непогоды, пишет РБК со ссылкой на компанию X5 Group. Так, в Самаре из магазинов пропало куриное мясо, куриные бедра и крылья. При этом можно купить свинину и говядину. Куриное мясо исчезло с прилавков магазинов в Челябинске, пишет местное издание 74.ru. В региональном Минсельхозе отрицают проблемы с поставками курятины, передает «Радиоточка НСН».

