Российские банки продолжают терять валютных вкладчиков
Россияне в июне продолжили забирать средства с валютных депозитов, говорят эксперты. По подсчётам аналитика банка БКФ Максима Осадчего, за первый месяц лета семь из 11 системно значимых банков столкнулись с оттоком в $602,4 миллиона с депозитов в иностранной валюте, пишет РБК.
Больше всего забрали валютные вкладчики ВТБ, Райффайзенбанка и «Альфа-банка», говорится в материале.
На пике кризиса и пандемии отток средств с валютных депозитов был ещё больше. Девять системно значимых банков в марте лишились $3,8 миллиарда, в апреле из десяти банков вывели суммарно $1,1 миллиарда.
Несмотря на отток с валютных депозитов, средства россиян в иностранной валюте в июле росли – на $89,56 миллиарда, подсчитали в Банке России. Аналитики объясняют такую динамику перетоком средств с валютных вкладов на текущие и карточные валютные счета. При схожей доходности валютные депозиты проигрывают им в удобстве использования.
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