Российские банки продолжают терять валютных вкладчиков

Больше всего забрали валютные вкладчики ВТБ, Райффайзенбанка и «Альфа-банка», говорится в материале.

На пике кризиса и пандемии отток средств с валютных депозитов был ещё больше. Девять системно значимых банков в марте лишились $3,8 миллиарда, в апреле из десяти банков вывели суммарно $1,1 миллиарда.

Несмотря на отток с валютных депозитов, средства россиян в иностранной валюте в июле росли – на $89,56 миллиарда, подсчитали в Банке России. Аналитики объясняют такую динамику перетоком средств с валютных вкладов на текущие и карточные валютные счета. При схожей доходности валютные депозиты проигрывают им в удобстве использования.

