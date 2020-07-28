Российские банки продолжают терять валютных вкладчиков

Россияне в июне продолжили забирать средства с валютных депозитов, говорят эксперты. По подсчётам аналитика банка БКФ Максима Осадчего, за первый месяц лета семь из 11 системно значимых банков столкнулись с оттоком в $602,4 миллиона с депозитов в иностранной валюте, пишет РБК.

Россияне четвертый месяц подряд забирают валюту из банков

Больше всего забрали валютные вкладчики ВТБ, Райффайзенбанка и «Альфа-банка», говорится в материале.

На пике кризиса и пандемии отток средств с валютных депозитов был ещё больше. Девять системно значимых банков в марте лишились $3,8 миллиарда, в апреле из десяти банков вывели суммарно $1,1 миллиарда.

Несмотря на отток с валютных депозитов, средства россиян в иностранной валюте в июле росли – на $89,56 миллиарда, подсчитали в Банке России. Аналитики объясняют такую динамику перетоком средств с валютных вкладов на текущие и карточные валютные счета. При схожей доходности валютные депозиты проигрывают им в удобстве использования.

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ФОТО: flickr.com // Фото Москвы Moscow-Live.ru
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