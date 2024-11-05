Российские банки предлагают вклады со ставками до 28% годовых
Ряд крупных российских банков начал предлагать клиентам комбинированные вклады с процентными ставками выше 25% годовых, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные банковского сектора.
В пресс-службе ВТБ подтвердили, что с конца октября доходность по долгосрочным депозитным программам (ПДС) в банке повысили до 28% годовых. В «Газпромбанке» ставка на аналогичные вклады достигла 26%, тогда как еще в сентябре была на уровне 23%.
Эксперты финансового рынка отмечают, что практика комбинирования вкладов становится популярной стратегией для привлечения средств, особенно в условиях высоких ключевых ставок. Управляющий директор АКРА Валерий Пивень объяснил, что такие программы касаются не только депозитов, но и могут включать инвестиционные продукты. По его мнению, банки имеют право увеличивать доходность по вкладам даже при возможном снижении ключевой ставки Центробанком, хотя максимальные проценты часто доступны лишь на короткие сроки.
Согласно данным Центробанка, средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках России в конце октября достигла 20,17% годовых, значительно повысившись после недавнего увеличения ключевой ставки до 21%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru