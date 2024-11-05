Российские банки предлагают вклады со ставками до 28% годовых

Эксперты финансового рынка отмечают, что практика комбинирования вкладов становится популярной стратегией для привлечения средств, особенно в условиях высоких ключевых ставок. Управляющий директор АКРА Валерий Пивень объяснил, что такие программы касаются не только депозитов, но и могут включать инвестиционные продукты. По его мнению, банки имеют право увеличивать доходность по вкладам даже при возможном снижении ключевой ставки Центробанком, хотя максимальные проценты часто доступны лишь на короткие сроки.

Согласно данным Центробанка, средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках России в конце октября достигла 20,17% годовых, значительно повысившись после недавнего увеличения ключевой ставки до 21%, передает «Радиоточка НСН».

