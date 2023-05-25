Российские банки повысили ставки по рублевым вкладам
Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках выросла впервые с декабря 2022 года, сообщают СМИ со ссылкой на материалы ЦБ.
По данным регулятора, средняя максимальная ставка в десяти крупнейших банках во второй декаде мая выросла до 7,75%. В конце апреля она составляла 7,64%.
Для мониторинга ситуации с депозитами ЦБ использовал данные Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Россельхозбанка, «Тинькофф банк» и других кредитных организаций.
ЦБ не учитывал ставки по вкладам с капитализацией процентов. Также в расчет не брались депозиты с дополнительным и условиями.
Регулятор ранее допустил повышение ключевой ставки. Причиной названо возможное ускорение инфляции во второй половине 2023 года, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru