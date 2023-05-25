Российские банки повысили ставки по рублевым вкладам

По данным регулятора, средняя максимальная ставка в десяти крупнейших банках во второй декаде мая выросла до 7,75%. В конце апреля она составляла 7,64%.

Для мониторинга ситуации с депозитами ЦБ использовал данные Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Россельхозбанка, «Тинькофф банк» и других кредитных организаций.

ЦБ не учитывал ставки по вкладам с капитализацией процентов. Также в расчет не брались депозиты с дополнительным и условиями.

Регулятор ранее допустил повышение ключевой ставки. Причиной названо возможное ускорение инфляции во второй половине 2023 года, передает «Радиоточка НСН».

