Российские банки могут потерять 210 млрд рублей из-за повышения ставок
Российские банки после повышения ключевой ставки Центробанка могут потерять до 210 млрд рублей из-за разницы между ставками по вкладам и ранее выданным кредитам. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на письмо Ассоциации банков России (АБР) к ЦБ и Агентству по страхованию вкладов.
Отмечается, что банкиры в текущих рыночных условиях вынуждены привлекать средства на вклады по ставкам на уровне 20%. При этом ставки по кредитам в основном фиксированные. Из-за разницы в ставках возникает риск увеличения отрицательной процентной маржи. По данным АБР, примерно половина клиентов финансовых организаций переложила свои средства под повышенный процент, в некоторых банках к таким мерам прибегли около 90% вкладчиков.
«Возникла следующая ситуация: банки пошли навстречу ЦБ, который обзванивал участников рынка и просил поднять ставки по вкладам, а кроме того, сами повышали ставки, чтобы сдержать отток средств, но при этом у них остался кредитный портфель, выданный еще по старым, низким ставкам», — подчеркнул вице-президент АБР Алексей Войлуков.
При этом спрос на новые кредиты по текущим ставкам низкий; также клиенты начали пользоваться своим правом на реструктуризацию сделок и кредитные каникулы. Кроме того, в банках уменьшилось число операций с инвестициями, трансграничными переводами, обменом валют.
АБР предлагает решить проблему с убытками кредитных организаций, отменив для них уплату страховых взносов по вкладам до конца года. Отмечается, что это позволит практически полностью отыграть потери.
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