Российские авиакомпании лишились 76 самолетов из-за санкций

По его словам, Россию застали врасплох, когда другие страны хотели забрать самолеты. Савельев отметил, что арестованные 76 самолетов были либо на технических стоянках, либо собирались выполнить какие-то рейсы.

Глава Минтранса напомнил, что сейчас в России используются 1 167 пассажирских самолетов.

Ранее основатель сервиса по обеспечению безопасности полетов RUNAVIA Андрей Патраков в пресс-центре НСН заявил, что невозможно сделать полностью импортозамещенный самолет. По его словам, это признается на уровне российских чиновников, передает «Радиоточка НСН».