Российские авиакомпании лишились 76 самолетов из-за санкций
Российские авиакомпании лишились 76 самолетов из-за введенных санкций против России, заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев.
По его словам, Россию застали врасплох, когда другие страны хотели забрать самолеты. Савельев отметил, что арестованные 76 самолетов были либо на технических стоянках, либо собирались выполнить какие-то рейсы.
Глава Минтранса напомнил, что сейчас в России используются 1 167 пассажирских самолетов.
Ранее основатель сервиса по обеспечению безопасности полетов RUNAVIA Андрей Патраков в пресс-центре НСН заявил, что невозможно сделать полностью импортозамещенный самолет. По его словам, это признается на уровне российских чиновников, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru