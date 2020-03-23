Российская пшеница стала дороже нефти

Средняя стоимость пшеницы в России выросла на тысячу рублей и обновила исторические максимумы. Как пишет «Коммерсант», сейчас она доходит до 13,3 тысячи рублей за тонну. Это больше стоимости нефти Urals, тонна которой на 19 марта для средиземноморского рынка стоила 12,85 тысячи рублей.

В беседе с журналистами директор «Совэкона» Андрей Сизов в качестве причин назвал сильное ослабление рубля и высокие мировые цены на зерно. Стоимость пшеницы росла, например, на биржах Парижа и Чикаго. Мировой рынок реагирует на слухи о возможном ограничении экспорта пшеницы.

На фоне происходящего производители повышают закупочные цены, учитывая также и «сверхдоходы» экспортёров от девальвации. Эксперты прогнозируют, что стоимость пшеницы на внутреннем рынке будет дорожать и дальше.

