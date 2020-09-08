Российскую поисковую систему «Спутник» окончательно закрыли

Национальный поисковый сервис "Спутник" ("Ростелеком") прекратил свою работу. Об этом сообщает издание CNews.

По информации издания, на развитие дочернего предприятия "Ростелекома" было потрачено около 2 млрд рублей. В настоящий момент главная страница сервиса не выдает поисковую строку, а предлагает посетителям ознакомиться с другими продуктами компании.

Государственная сервисно-поисковая платформа "Спутник" была разработана в 2014 году на Петербургском международном экономическом форуме. Вопрос о ее закрытии поднимался еще в 2017 году. Как отмечает издание, "Спутник" не состоялся как полноценный поисковый сервис и не выдержал конкуренции на IT-рынке.

