Цены на нефть упали до минимума с конца 2021 года
Цена нефти Brent опустилась ниже $70 за баррель впервые с 20 декабря 2021 года, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.
По состоянию на 17:15 по московскому времени сырьевые котировки упали до отметки в 69,72 доллара за баррель. Впервые за несколько лет котировки опустились ниже «психологической отметки» в 70 долларов.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures 4 сентября снижалась до минимального значения с 13 декабря 2023 года - до $72,96 за баррель (–1,07%). Падение котировок нефти продолжается третий день.
Цена на нефть упадет до $70 за баррель после официального урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, падение цены политически и экономически выгодно США, заявил эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru