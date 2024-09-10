Цены на нефть упали до минимума с конца 2021 года

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures 4 сентября снижалась до минимального значения с 13 декабря 2023 года - до $72,96 за баррель (–1,07%). Падение котировок нефти продолжается третий день.

Цена на нефть упадет до $70 за баррель после официального урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, падение цены политически и экономически выгодно США, заявил эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков «Радиоточке НСН».

