Российская нефть в Европе поднялась до $34 за баррель

Это максимальный уровень с ноября прошлого года. В абсолютном исчислении сорт подорожал за этот период на 17 долларов до 34,27 за баррель.

Между тем, марка Brent продолжает расти на мировых рынках. Так, июльские контракты на лондонской бирже ICE сегодня подорожали на 4,3% и достигли отметки $36,14 за баррель.

В последний раз сорт Brent был дороже $36 за баррель 9 апреля. Растёт также марка WTI. Она торгуется в районе $33,50 за бочку.

