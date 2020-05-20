Российская нефть в Европе поднялась до $34 за баррель
Нефть марки Urals в Европе продолжает дорожать. В течение месяца её стоимость выросла на 16 – 17 долларов США в зависимости от региона. За баррель российского сорта дают 33,47 - 34,27 доллара, информирует международное ценовое агентство Argus.
Партии Urals в регионе Средиземного моря за месяц прибавили 3,8 доллара относительно Североморского датированного, до премии 1,8 доллара за баррель.
Это максимальный уровень с ноября прошлого года. В абсолютном исчислении сорт подорожал за этот период на 17 долларов до 34,27 за баррель.
Между тем, марка Brent продолжает расти на мировых рынках. Так, июльские контракты на лондонской бирже ICE сегодня подорожали на 4,3% и достигли отметки $36,14 за баррель.
В последний раз сорт Brent был дороже $36 за баррель 9 апреля. Растёт также марка WTI. Она торгуется в районе $33,50 за бочку.
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