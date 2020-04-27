Российская нефть Urals стала дороже эталонного бренда Brent

После того, как нефть Urals подскочила в цене на 1,05 доллара до 16,39 доллара за баррель с поставками в голландском Роттердаме, российское сырье стало дороже Brent на 0,2 доллара.



Стоимость нефти марки Urals рассчитывается, исходя из стоимости Brent, при этом российская нефть всегда была дешевле. Так, по состоянию на 21 ноября 2019 года, Urals торговался со скидкой к эталону, доходившей до 4 долларов за баррель.



Отметим, что в понедельник, 27 апреля, мировые цены на нефть снова начали падать. Так, цена на июньский фьючерс марки Brent на торгах на лондонской бирже ICE 27 апреля, опустилась почти на 7%, а марки WTI – более чем на 15%.

