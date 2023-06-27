Российская компания-производитель ветпрепаратов выходит на турецкий рынок
Производственная площадка компании по выпуску ветеринарных препаратов, из особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» получила аттестат стандарта GMP Турецкой Республики, сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
По его словам, этот документ является гарантией качества продукта и его соответствия мировым требованиям. Благодаря аттестату перед производителем открываются новые возможности для развития экспорта и налаживания торговых связей с компаниями из дружественных стран.
Овчинский отметил, что компания «Ветбиохим» поставляет на рынок 36 вакцин для сельскохозяйственных и домашних животных, четыре сывороточных и иммуноглобулиновых препаратов, а также 56 видов тест-систем для диагностики заболеваний. Производитель планирует ежегодно экспортировать порядка 10 миллионов доз вакцин.
Глава ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев рассказал, что полученный турецкий сертификат GMP обеспечит компании выход не только на рынок Турции, но и на площадки международного формата.
«Для сертификации производства компании в ОЭЗ «Технополис Москва» выезжали представители Минсельхоза Турции, которые провели аудит предприятия. В результате был получен сертификат GMP. Эксперты отметили современное высокотехнологичное оборудование предприятия ОЭЗ, квалификацию сотрудников, следование технологиям и процессам фармпроизводства, соответствие международным требованиям GMP. Компания входит в фармацевтический кластер особой экономической зоны столицы, который в 2022 году стал одним из лидеров по объемам выручки», – сказал Дегтев.
По словам гендиректора «Ветбиохим» Александра Кривоноса, для компании получение сертификата GMP Турции стало новой выполненной амбициозной задачей. Подтверждение зарубежными коллегами мирового стандарта производства позволяет развивать экспортный потенциал компании, подчеркнул Кривонос.
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