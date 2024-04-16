Российская «дочка» Google подала против рекламных компаний иски на 10 млрд рублей
Подразделение американской корпорации Google в России подало иски к 12 российским рекламным компаниям на общую сумму около 10 миллиардов рублей, пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.
Заявления направлены в Арбитражный суд Москвы. Отмечается, что часть исков подана к российским дочерним компаниям японского холдинга Dentsu Group.
Максимальная сумма одного иска составляет три миллиарда рублей. Часть дел касается взыскания задолженности по договорам об оказании услуг.
В октябре 2023 года московский арбитраж признал российскую дочку Google банкротом. По итогам прошлого года выручка подразделения упала до нуля, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru