Основатель LiveInternet: Google полностью уходит из России с неоплаченными штрафами
Герман Клименко заявил в эфире НСН, что заплатить штраф компания не сможет чисто технически, так как для этого нет счетов.
Компания Google разрывает все деловые и экономические отношения с Россией и не собирается выплачивать штрафы, заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в интервью НСН.
Мировой суд оштрафовал компанию Google на четыре млрд рублей за неуплату штрафа, который был ранее наложен Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ. Комиссия ФАС признала Google виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга YouTube. Клименко отметил, что компания не собирается платить штраф и разрывает все юридические отношения с Россией.
«Я думаю, что компания Google уже приняла решение полностью уйти из России, буквально недавно появилась информация, что все деньги со счетов были списаны. Никаких деловых и экономических отношений с Россией и счетов для оплаты у них нет. Чтобы заплатить штраф, нужно иметь хотя бы счет. У компании нет рублей. Мы еще забываем, что деньги, которые были списаны со счетов компании в России, это деньги наших компаний, рекламодателей. У них тоже есть претензии к Google. Но, как я понимаю, им ничего не светит, как и налоговой инспекции», - рассказал Клименко.
Собеседник НСН также подчеркнул, что ФАС в данном случае действует в соответствии с законом, хоть это и кажется сейчас бессмысленным.
«ФАС просто следует букве закона. Тут много вопросов, не имеет ли смысл просто заморозить эту историю, ведь все равно клиент неактивен. Пока все идет, как идет. В текущий момент это чисто рефлексия на действия компании, которая не в нашей юрисдикции», - объяснил он.
Ранее Федеральная служба судебных приставов сняла все денежные средства с банковских счетов ООО «Гугл» (дочерней компании Google в России) в качестве обеспечительной меры по судебным разбирательствам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госдума приняла поправки, запрещающие взыскание долгов с жителей новых регионов
- Золотов: на фоне мятежа Пригожина росгвардейцы «сдали заначки женам»
- Госдума одобрила новые правила получения водительских прав
- Shot: в Ленинградской области мужчина нашел человеческую голову в пакете
- Кадыров: предотвращена попытка прорыва диверсантов ВСУ в Белгородскую область
- Песков заявил об исполнении данных Пригожину и участникам мятежа обещаний
- Путин: Военнослужащие фактически остановили гражданскую войну
- Маск назвал безумием «призывы» американского сенатора убивать русских
- Золотов: У Росгвардии появятся тяжелые вооружения и танки
- Путин заявил, что содержание ЧВК «Вагнер» полностью обеспечивалось государством
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru