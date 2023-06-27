Основатель LiveInternet: Google полностью уходит из России с неоплаченными штрафами

«Я думаю, что компания Google уже приняла решение полностью уйти из России, буквально недавно появилась информация, что все деньги со счетов были списаны. Никаких деловых и экономических отношений с Россией и счетов для оплаты у них нет. Чтобы заплатить штраф, нужно иметь хотя бы счет. У компании нет рублей. Мы еще забываем, что деньги, которые были списаны со счетов компании в России, это деньги наших компаний, рекламодателей. У них тоже есть претензии к Google. Но, как я понимаю, им ничего не светит, как и налоговой инспекции», - рассказал Клименко.

Собеседник НСН также подчеркнул, что ФАС в данном случае действует в соответствии с законом, хоть это и кажется сейчас бессмысленным.

«ФАС просто следует букве закона. Тут много вопросов, не имеет ли смысл просто заморозить эту историю, ведь все равно клиент неактивен. Пока все идет, как идет. В текущий момент это чисто рефлексия на действия компании, которая не в нашей юрисдикции», - объяснил он.

Ранее Федеральная служба судебных приставов сняла все денежные средства с банковских счетов ООО «Гугл» (дочерней компании Google в России) в качестве обеспечительной меры по судебным разбирательствам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

