Основатель LiveInternet: Google полностью уходит из России с неоплаченными штрафами

Герман Клименко заявил в эфире НСН, что заплатить штраф компания не сможет чисто технически, так как для этого нет счетов. 

Компания Google разрывает все деловые и экономические отношения с Россией и не собирается выплачивать штрафы, заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в интервью НСН.

Мировой суд оштрафовал компанию Google на четыре млрд рублей за неуплату штрафа, который был ранее наложен Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ. Комиссия ФАС признала Google виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга YouTube. Клименко отметил, что компания не собирается платить штраф и разрывает все юридические отношения с Россией.

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«Я думаю, что компания Google уже приняла решение полностью уйти из России, буквально недавно появилась информация, что все деньги со счетов были списаны. Никаких деловых и экономических отношений с Россией и счетов для оплаты у них нет. Чтобы заплатить штраф, нужно иметь хотя бы счет. У компании нет рублей. Мы еще забываем, что деньги, которые были списаны со счетов компании в России, это деньги наших компаний, рекламодателей. У них тоже есть претензии к Google. Но, как я понимаю, им ничего не светит, как и налоговой инспекции», - рассказал Клименко.

Собеседник НСН также подчеркнул, что ФАС в данном случае действует в соответствии с законом, хоть это и кажется сейчас бессмысленным.

«ФАС просто следует букве закона. Тут много вопросов, не имеет ли смысл просто заморозить эту историю, ведь все равно клиент неактивен. Пока все идет, как идет. В текущий момент это чисто рефлексия на действия компании, которая не в нашей юрисдикции», - объяснил он.

Ранее Федеральная служба судебных приставов сняла все денежные средства с банковских счетов ООО «Гугл» (дочерней компании Google в России) в качестве обеспечительной меры по судебным разбирательствам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ФАСШтрафыGoogle

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