ЦБ России снизил ключевую ставку до исторического рекорда
Центральный банк России снизил ключевую ставку сразу на один процентный пункт — до 4,5 процента. Это самый низкий показатель в истории страны.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла о том, что видит предпоссылки для дальнейшего снижения ключевой ставки в стране. При этом она заявила, что снижение ставки не приведет к укреплению рубля.
Многие эксперты предполагали, что в ходе следующего заседания ставка будет снижена именно на один процентный пункт.
В последний раз ЦБ снижал ставку в конце апреля этого года — тогда она упала с 6 процентов до 5,5 процента.
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