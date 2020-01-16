России предрекли 200 рублей за доллар

Курс национальной валюты России в недалёкой перспективе может упасть до 200 рублей за доллар США. Такой прогноз дал руководитель Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведёв. Он выступил на дискуссии экспертов «Горизонты экономической политики», организованной в рамках Гайдаровского форума, сообщает «Лента.ру».

По словам Ведёва, министерство финансов через бюджетное правило занимается инфляционным таргетированием для поддержания стабильности рубля. При этом все участники рынка осознают, что движение курса в сторону 200 рублей за доллар вполне возможно, а в обратном направлении к 40 рублям — невозможно, отметил эксперт.

Он также считает ложной теорию о пользе слабой национальной валюты для экономики, поскольку есть две группы экономических агентов: для одних слабый рубль действительно выгоден, однако для других – наоборот.

Согласно бюджетному правилу, которое было запущено в 2018 году, сверхдоходы бюджета от экспорта нефти и газа пополняют Фонд национального благосостояния. Для этого Центробанк проводит закупки иностранной валюты. Стабильность рубля обеспечивается вне зависимости от изменения цены нефти на международном рынке.

