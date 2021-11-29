Новак рассказал о мерах на рынке нефти из-за штамма «омикрон»

На рынке нефти в России нет необходимости для принятия срочных мер из-за нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон». Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак.

По его словам, которые приводит ТАСС, нужно тщательно смотреть на ситуацию и проводить ее мониторинг. Новак отметил, что по вопросу о необходимости принятия срочных мер на рынке партнеры ОПЕК+ не обращались.