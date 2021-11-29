Новак рассказал о мерах на рынке нефти из-за штамма «омикрон»

На рынке нефти в России нет необходимости для принятия срочных мер из-за нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон». Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак.

По его словам, которые приводит ТАСС, нужно тщательно смотреть на ситуацию и проводить ее мониторинг. Новак отметил, что по вопросу о необходимости принятия срочных мер на рынке партнеры ОПЕК+ не обращались.

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Молекулярный биолог, завлабораторией Института молекулярной генетики РАН, профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что в России геномный мониторинг находится на зачаточном уровне, поэтому выявить редкий штамм в начале его распространения практически невозможно.

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ФОТО: РИА Новости
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