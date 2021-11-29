Новак рассказал о мерах на рынке нефти из-за штамма «омикрон»
На рынке нефти в России нет необходимости для принятия срочных мер из-за нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон». Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак.
По его словам, которые приводит ТАСС, нужно тщательно смотреть на ситуацию и проводить ее мониторинг. Новак отметил, что по вопросу о необходимости принятия срочных мер на рынке партнеры ОПЕК+ не обращались.
Молекулярный биолог, завлабораторией Института молекулярной генетики РАН, профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что в России геномный мониторинг находится на зачаточном уровне, поэтому выявить редкий штамм в начале его распространения практически невозможно.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,6 млн+33 548 / сут.
Умерли
273 тыс.+1 224 / сут.
Выздоровели
8,3 млн+30 646 / сут.
- Новак рассказал о мерах на рынке нефти из-за штамма «омикрон»
- Цена газа в Европе поднялась выше $1100 за тысячу кубометров
- В Госдуму внесут законопроект о принудительном лечении педофилов
- Путин рекомендовал губернаторам лично контролировать наращивание темпов вакцинации
- В Совфеде уточнили, введут ли дополнительную ответственность за невыполнение законов о QR-кодах
- СМИ: Власти обсуждают новое название документа с QR-кодами
- СМИ: Госдума примет законы о QR-кодах после Нового года
- Число пострадавших на шахте в Кузбассе превысило 90 человек
- В Гидрометцентре пообещали морозы и оттепели зимой в Европейской России
- Обязательную вакцинацию от COVID-19 для граждан старше 60 лет ввели в Приморье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru