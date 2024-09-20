Россия в августе импортировала из Китая автомобили на 1,6 млрд долларов
Россия в августе 2024 года импортировала из КНР легковых автомобилей на рекордную сумму в 1,6 млрд долларов. Об этом со ссылкой на данные таможни Китая сообщает РИА Новости.
Уточняется, что закупки китайских легковушек в последний летний месяц увеличились на 26%, а в годовом выражении данный показатель вырос в полтора раза.
Всего за январь-август текущего года автопроизводители из Китая отправили в Россию легковых автомобилей на общую сумму в 9,15 млрд долларов, тогда как за аналогичный период прошлого года на российский рынок из КНР приехало машин на 6,8 млрд долларов.
Ранее в СМИ появилась информация, что поставки автомобилей из Южной Кореи в Россию в июле текущего года выросли на 25% по сравнению с июнем и достигли отметки в 57,6 млн долларов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru