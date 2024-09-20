Россия в августе импортировала из Китая автомобили на 1,6 млрд долларов

Уточняется, что закупки китайских легковушек в последний летний месяц увеличились на 26%, а в годовом выражении данный показатель вырос в полтора раза.

Всего за январь-август текущего года автопроизводители из Китая отправили в Россию легковых автомобилей на общую сумму в 9,15 млрд долларов, тогда как за аналогичный период прошлого года на российский рынок из КНР приехало машин на 6,8 млрд долларов.

Ранее в СМИ появилась информация, что поставки автомобилей из Южной Кореи в Россию в июле текущего года выросли на 25% по сравнению с июнем и достигли отметки в 57,6 млн долларов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».