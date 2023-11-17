Россельхознадзор: яйца и курятину начнет поставлять в Россию Азербайджан
Продукцию птицеводческой отрасли, в том числе курятину и пищевое яйцо, начнут поставлять в Россию птицеводческие предприятия Азербайджана, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора, пишет «Российская газета».
Как отмечается, договоренность об этом была достигнута в ходе визита в Баку главы ведомства Сергея Данкверта.
В пресс-службе подчеркнули, что главным итогом переговоров стало открытие российского рынка для птицеводческой продукции азербайджанских предприятий.
При этом, стороны договорились на предоставление гарантий проведения обязательного государственного мониторинга товаров перед отправкой в Россию.
В Россельхознадзоре привели данные, согласно которым, за 10 месяцев 2023 года экспорт сельскохозяйственной продукции из Азербайджана в Россию вырос в стоимостном выражении на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Закавказская республика вышла в лидеры по импорту в Россию хурмы, томатов, вишни, черешни и яблок.
Ранее Минсельхоз предложил запретить на 6 месяцев экспорт отдельных видов мяса птицы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кабмин отменил временный запрет на экспорт бензина
- Всероссийская акция «Казачий диктант» пройдет с 1 по 3 декабря
- СМИ: рэпера Пи Дидди обвинили в изнасиловании
- Нарколог заявил об опасности употребления алкоголя при ОРВИ и гриппе
- Футбольный тренер объяснил, почему результаты сборной России тяжело прогнозировать
- Курорты Краснодарского края побили исторический рекорд по числу туристов
- Полиция Москвы после массовой драки на стройке задержала 139 человек
- В Финляндии собрали пять тысяч подписей против закрытия границы с Россией
- Россельхознадзор: яйца и курятину начнет поставлять в Россию Азербайджан
- Английский ФК «Эвертон» лишился 10 очков за нарушение финансового фейр-плей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru