Россельхознадзор: яйца и курятину начнет поставлять в Россию Азербайджан

Как отмечается, договоренность об этом была достигнута в ходе визита в Баку главы ведомства Сергея Данкверта.

В пресс-службе подчеркнули, что главным итогом переговоров стало открытие российского рынка для птицеводческой продукции азербайджанских предприятий.

При этом, стороны договорились на предоставление гарантий проведения обязательного государственного мониторинга товаров перед отправкой в Россию.

В Россельхознадзоре привели данные, согласно которым, за 10 месяцев 2023 года экспорт сельскохозяйственной продукции из Азербайджана в Россию вырос в стоимостном выражении на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Закавказская республика вышла в лидеры по импорту в Россию хурмы, томатов, вишни, черешни и яблок.

Ранее Минсельхоз предложил запретить на 6 месяцев экспорт отдельных видов мяса птицы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

