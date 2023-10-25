Путин призвал кабмин своевременно реагировать на повышение цен

В ходе совещания с правительством РФ президент России Владимир Путин заявил, что кабмин должен вовремя реагировать на повышение цен на продукцию, в частности, на мясо птиц, передает ТАСС.

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По его словам, необходимо было включить известные механизмы по закупке курятины у ближайших соседей из Белоруссии и Казахстана.

«Но надо своевременно это делать», - подчеркнул глава государства.

Ранее президент РФ Владимир Путин похвалил главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева за выход на связь из курятника, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
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