Путин призвал кабмин своевременно реагировать на повышение цен
25 октября 202320:30
В ходе совещания с правительством РФ президент России Владимир Путин заявил, что кабмин должен вовремя реагировать на повышение цен на продукцию, в частности, на мясо птиц, передает ТАСС.
По его словам, необходимо было включить известные механизмы по закупке курятины у ближайших соседей из Белоруссии и Казахстана.
«Но надо своевременно это делать», - подчеркнул глава государства.
Ранее президент РФ Владимир Путин похвалил главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева за выход на связь из курятника, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru