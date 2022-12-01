Россельхознадзор разрешил поставки плодоовощной продукции из Молдавии

В сообщении ведомства говорится, что решение было принято «в рамках поэтапного снятия временных ограничений поставок подкарантинной продукции» и касается 20 молдавских компаний.

«Решение принято на основании анализа поступающей на территорию РФ продукции молдавских предприятий, для которых ранее были сняты ограничения», - добавили в пресс-службе.

Ранее Россельхознадзор объявил о проверке 12 европейских предприятий, которые поставляют в Россию корма для домашних животных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».