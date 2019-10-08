Россельхознадзор разрешил поставку белорусского сыра
Россельхознадзор снял ограничения на поставку сыра из Любанского филиала «Слуцкого сыродельного комбината» в Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.
Данное решение было принято после того, как белорусская сторона устранила выявленные ранее нарушения. Также сыграло роль ходатайство белорусского надзорного ведомства. Теперь сырная продукция, которая поступает в Россию, должна быть обеспечена электронным ветеринарным сертификатом.
Россельхознадзор с 8 мая этого года ввел ограничения на ввоз молочной продукции, производимой на 37 предприятиях Белоруссии.
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