Россельхознадзор поддержал запрет на ввоз мяса и молока из-за границы

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт поддержал запрет на ввоз в Россию мясной и молочной продукции из-за рубежа.

«Почему все решили, что это запрет на ввоз хамона и пармезана? Допустим, мы задержали сосиски с африканской чумой в Забайкалье. При этом неважно, какое количество ввозилось, если эти сосиски термически были не обработаны, если эти сосиски не съели и выкинули, и этот мусор съела свинья и заболела, или выбросили на свалку, а его съел кабан и заболел», - цитирует Данкверта RT.

По его словам, в других странах подобные запреты действуют уже давно. Однако в СМИ логичный запрет, призванный минимизировать риски, «превратился в хамон и пармезан», подчеркнул глава ведомства.

Данкверт также призвал не политизировать этот вопрос и не доводить запреты до абсурда.

«Поэтому нужно выделить те вещи, которые несут большие риски, на них ввести запрет. На те вещи, которые несут меньше риска, не вводить», - добавил он.

Напомним, ранее министерство сельского хозяйства предложило поправки в закон о ветеринарии, которые касаются полномочий Россельхознадзора по уничтожению продуктов животного происхождения ввозимых физическими лицами для личного пользования из стран, не являющихся членами ЕАЭС без соответствующих документов, передает "Телеканал 360".

Ранее ведущий эксперт в области мясной промышленности в эфире НСН поспорил с производителями относительно запрета на ввоз хамона.

