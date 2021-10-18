Россельхознадзор обнаружил кишечную палочку в сухом молоке из Белоруссии
18 октября 202113:30
Кишечную палочку обнаружили в сухом молоке, выпущенном белорусским предприятием «Милкавита», сообщает пресс-служба Россельхознадзор.
В ведомстве отметили, что в этой связи в отношении продукции данного производителя вводится «режим усиленного лабораторного контроля».
Ранее Россельхознадзор снял временные ограничения на ввоз в Россию свежих яблок из Белоруссии, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,0 млн+34 325 / сут.
Умерли
224 тыс.+998 / сут.
Выздоровели
7,0 млн+16 431 / сут.
- Россельхознадзор обнаружил кишечную палочку в сухом молоке из Белоруссии
- «Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину
- Засекреченный экспорт Белоруссии в Россию подскочил в 8 раз
- В Подмосковье восемь человек арестовали по подозрению в подделке сертификатов о вакцинации
- Огонь зимней Олимпиады в Пекине зажжен в Олимпии. Видео
- Электронный паспорт могут запустить в трех субъектах РФ до конца 2022 года
- Продажи слабого алкоголя в РФ подскочили по сравнению с 2020 годом
- Россия сняла запрет на въезд для семей проживающих в стране иностранцев
- Ковальчук станет генменеджером сборной РФ по хоккею на Играх-2022
- Ощутимое землетрясение магнитудой 5,9 произошло на Камчатке
18 октября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru