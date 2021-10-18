Россельхознадзор обнаружил кишечную палочку в сухом молоке из Белоруссии

Кишечную палочку обнаружили в сухом молоке, выпущенном белорусским предприятием «Милкавита», сообщает пресс-служба Россельхознадзор.

В ведомстве отметили, что в этой связи в отношении продукции данного производителя вводится «режим усиленного лабораторного контроля».

Ранее Россельхознадзор снял временные ограничения на ввоз в Россию свежих яблок из Белоруссии, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Владимир Астапкович
ТЕГИ:МолокоБелоруссияРоссельхознадзор
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры