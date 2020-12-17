Россельхознадзор рассказал о претензиях к качеству российского зерна от импортеров
Россельхознадзор заявил о росте числа претензий от стран-импортеров российского зерна. Об этом сказано на официальном сайте ведомства.
По итогам онлайн-совещания с экспортерами, проведенного 17 декабря, замруководителя ведомства Антон Кармазин обратил внимание участников совещания на количество нотификаций, направленных странами-импортерами. По данным ведомства, уведомления касались в основном показателей безопасности, таких как содержание пестицидов.
Кармазин рассказал, что в результате проверок, проводимым Россельхознадзором, нередко выясняется, что указанные в протоколе лаборатории, в которых должен проводиться анализ качества продукции, не существуют. По данным Кармазина, в течение 2020 года было выявлено около 30 фальшивых учреждений.
Замруководитея Россельхознадзора подчеркнул, что участники зернового рынка должны соблюдать карантинные фитосанитарные меры, а также требования в области безопасности и качества, предъявляемые импортерами, в противном случае наращивать экспорт российского зерна будет невозможно.
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