Россельхознадзор ограничил ввоз кормов для животных с предприятия Farmina

Россельхознадзор ввел ограничения на импорт в РФ кормов для домашних животных от сербского производителя Farmina Pet Foods, передает ТАСС.

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Причиной названо повторное выявление мышьяка в кормах. Ограничения в отношении сербского предприятия введены со среды, 31 января.

Накануне Россельхознадзор ограничил с 6 февраля ввоз кормов для домашних животных с итальянского предприятия Hill's. Ведомство сочло качество продукции компании неудовлетворительной.

Как сообщали СМИ, российское подразделение швейцарского производителя Nestle уведомило партнеров о повышении отпускных цен на корма для животных на 12%, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Артур Лебедев
ТЕГИ:ИмпортДомашние ЖивотныеРоссельхознадзор

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