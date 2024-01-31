Россельхознадзор ограничил ввоз кормов для животных с предприятия Farmina
Россельхознадзор ввел ограничения на импорт в РФ кормов для домашних животных от сербского производителя Farmina Pet Foods, передает ТАСС.
Причиной названо повторное выявление мышьяка в кормах. Ограничения в отношении сербского предприятия введены со среды, 31 января.
Накануне Россельхознадзор ограничил с 6 февраля ввоз кормов для домашних животных с итальянского предприятия Hill's. Ведомство сочло качество продукции компании неудовлетворительной.
Как сообщали СМИ, российское подразделение швейцарского производителя Nestle уведомило партнеров о повышении отпускных цен на корма для животных на 12%, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru