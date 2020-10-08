Россельхознадзор нашел клопов в шампиньонах из Белоруссии
Россельхознадзор нашел в шампиньонах белорусской компании «Грибная страна» коричнево-мраморного клопа и временно ограничил поставки этой продукции с 8 октября, сообщается на сайте ведомства.
При этом продукция сопровождалась фитосанитарным сертификатом Национальной организации по карантину и защите растений Белорусии. В сообщении ведомства отмечается, что ранее коричнево-мраморный клоп в белорусской продукции не фиксировался.
«В связи с этим выявление опасного насекомого в продукции КФХ «Грибная страна» ставит под сомнение ее белорусское происхождение», - говорится в сообщении ведомства.
В июле Россельхознадзор уже запрещал ввоз белорусских шампиньонов в Россию из-за обнаружения на упаковках продукции польской маркировки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru