Россельхознадзор: Изучаются запросы Ирана и Таиланда по поставкам яиц в РФ

Россельхознадзор рассматривает обращения Вьетнама, Ирана и Таиланда по началу поставок пищевых яиц на российский рынок. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Отметается, что обращения рассматриваются на основании оценки риска и согласно процедуре, которая предусмотрена законодательством Евразийского экономического союза.

В ноябре прошлого года было принято решение об открытии отечественного рынка для поставок пищевых яйц из Азербайджана. С 29 декабря были открыты поставки инкубационных яйц с шести турецких предприятий, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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