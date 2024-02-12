Россельхозбанк: дефицит бананов в РФ может начаться через месяц

Он полагает, что нехватка бананов начнет ощущаться через месяц. Это связано с тем, что отправленные партии уже дошли до российских магазинов.

Полностью без бананов россияне не останутся, уверен Князьков. Он напомнил, что налажен экспорт фруктов из Индии.

Кроме того, считает представитель банка, временную нехватку можно компенсировать благодаря выращиванию бананов в России, пишет «Газета.Ru».

Ранее сообщалось, что Эквадор намерен экспортировать не проданные в Россию бананы в Китай, передает «Радиоточка НСН».

