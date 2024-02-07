Россельхознадзор: Эквадор не принял меры по ситуации с экспортом бананов в Россию
Никаких документов из Эквадора по ситуации с экспортом в Россию эквадорских бананов не поступало, заявили в пресс-службе Россельхознадзора, передает ТАСС.
Единственное, что поступило – приглашение посетить латиноамериканскую республику с целью проведения аттестации мест производства подкарантинной продукции.
Тем самым были опровергнуты слова эквадорского министра производства, внешней торговли, инвестиции и рыбной промышленности Сонсолес Гарсии о том, что Эквадор подготовил и направил российским фитосанитарным властям техобоснование для снятия ограничений на экспорт бананов.
Ранее Эквадор отверг претензии Россельхознадзора по качеству бананов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru