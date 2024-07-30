Россельхозбанк восстановил работу карт UnionPay за рубежом
Карты UnionPay от Россельхозбанка (РСХБ) продолжают бесперебойно работать за рубежом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей финансовой организации.
Как уточнили в банке, на данный момент предупреждение о необходимости снять наличные с карт отозвано. Транзакции по картам UnionPay проходят более чем в 70 странах на четырех континентах.
При этом в банке также фиксируют, что сезонный спрос на карты китайской платежной системы сохраняется. Срок выдачи новых карт составит до двух рабочих дней.
Ранее банк уведомлял о приостановке снятия наличных с карт UnionPay за границей, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пять человек погибли на Кубани в зажатой между фурами иномарке
- Эродган заявил, что внучка отговорила его ехать на открытие Олимпиады в Париж
- В Нижнекамске смерч повредил четыре учебных самолета и вертолет
- Актер Тимур Шивырев умер в возрасте 33 лет
- Россельхозбанк восстановил работу карт UnionPay за рубежом
- СМИ: при обыске у генерала Булгакова нашли картины с ним, Шойгу и Ивановым
- СМИ: Снег и град внезапно выпали в Казани
- США ввели новые санкции за содействие закупкам для Ирана
- Мишустин заявил о дисбалансе на российском рынке труда
- Власти Венесуэлы обвинили оппозицию в попытке госпереворота
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru