Россельхозбанк восстановил работу карт UnionPay за рубежом

Карты UnionPay от Россельхозбанка (РСХБ) продолжают бесперебойно работать за рубежом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей финансовой организации.

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Как уточнили в банке, на данный момент предупреждение о необходимости снять наличные с карт отозвано. Транзакции по картам UnionPay проходят более чем в 70 странах на четырех континентах.

При этом в банке также фиксируют, что сезонный спрос на карты китайской платежной системы сохраняется. Срок выдачи новых карт составит до двух рабочих дней.

Ранее банк уведомлял о приостановке снятия наличных с карт UnionPay за границей, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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