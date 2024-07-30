Россельхозбанк восстановил работу карт UnionPay за рубежом

Как уточнили в банке, на данный момент предупреждение о необходимости снять наличные с карт отозвано. Транзакции по картам UnionPay проходят более чем в 70 странах на четырех континентах.

При этом в банке также фиксируют, что сезонный спрос на карты китайской платежной системы сохраняется. Срок выдачи новых карт составит до двух рабочих дней.

Ранее банк уведомлял о приостановке снятия наличных с карт UnionPay за границей, напоминает «Радиоточка НСН».

