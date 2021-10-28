Роспотребнадзор приостановит ввоз мандаринов из Турции
Роспотребнадзор приостановит ввоз в Россию мандаринов из Турции, сообщается на сайте ведомства.
Как отметили в Роспотребнадзоре, «в пищевой продукции "Мандарины свежие"» одного из турецких производителей были выявлены нарушения требований законодательства.
«В указанных мандаринах обнаружены остаточные количества пестицида "Хлорпирифос", концентрация которого превышает максимально допустимый уровень», — говорится в сообщении.
Роспотребнадзор приостановит ввоз этой продукции с 29 октября, отмечает RT. Ограничения будут действовать до особого распоряжения ведомства.
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