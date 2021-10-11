Роспотребнадзор приостановил ввоз ряда продуктов из Китая

Роспотребнадзор временно приостановил импорт в Россию некоторых китайских продуктов из-за выявления в них запрещенных компонентов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в кукурузных сублимированной лапше, вермишели и чипсах, а также яйцах с десертом из шоколадного крема и печеньях с игрушкой-сюрпризом были найдены ДНК генетически модифицированной кукурузы.

Производители не указали информацию о содержании генетически модифицированных компонентов в перечисленных продуктах. При этом доля генно-модифицированного сырья в них превысила 0,9%, в некоторых содержание запрещенных элементов было в пять раз выше нормы, пишет Газета.ру.

Ввоз этих продуктов из Китая приостановлен с 11 октября до особого распоряжения, отмечает телеканал «360».

