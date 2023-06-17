«Роснефть» и китайская CNPC перешли на оплату сырья в нацвалютах
Российская компания «Роснефть» и китайская CNPC (КННК) перешли на оплату сырья в национальных валютах. Об этом сообщили в пресс-службе отечественного предприятия.
Отмечается, что одно из ключевых направлений сотрудничества «Роснефти» и CNPC – поставки нефти, объем которых составляет до 40 млн тонн в год.
«При этом в настоящее время компании перешли на оплату сырья в национальных валютах», — указали в пресс-службе.
Сотрудничество российской и китайской компаний вносит значительный вклад в реализацию цели по достижению товарооборота в размере $200 млрд, поставленной лидерами России и Китая. Ожидается, что объем взаимной торговли между двумя странами превысит этот уровень по итогам текущего года.
Ранее «Роснефть» и Indian Oil Company подписали соглашение об увеличении поставок сырья в Индию, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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