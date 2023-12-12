«Роснано» расплатилась с владельцами облигаций на 5,5 млрд рублей

«Роснано» погасила последний купон по облигации БО-002Р на 185,13 миллиона рублей. Речь идет о ценных бумагах, выпущенных в 2020 году.

Предыдущий раз компания выплатила купон в ноябре на 45,9 миллиона рублей. По данным СМИ, средства на это могло предоставить Министерство финансов.

В начале октября корпорация предупредила, что не сможет выполнять обязательства перед кредиторами за счет собственных средств. В сообщении говорилось, что «Роснано» находится на грани банкротства.

Госдума 10 октября проголосовала за протокольное поручение о проведении ревизии результатов финансовой деятельности «Роснано», напоминает «Радиоточка НСН».

