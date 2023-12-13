Роскачество назвало признаки обмана от управляющих компаний

Появление в платежной квитанции неоказанных услуг или их дублирование является признаком обмана со стороны управляющих компаний (УК), пишет «Лента.ру» со ссылкой на Роскачество.

К подобным услугам, к примеру, может быть отнесена оплата за ремонт домофона, подъезда, вывоз мусора. Некоторые УК также завышают стоимость своих услуг в период индексации тарифов на коммунальные услуги. Компании не всегда оказывают свои услуги должным образом, отмечает Роскачество. Эксперты советуют внимательно изучать квитанции.

Ранее Минэкономразвития прогнозировало, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России с 1 июля 2024 года увеличатся на 9,8%. При этом тарифы для семьи из трех человек, проживающей на 50 квадратных метрах, увеличатся на 500 рублей ежемесячно.

