Роскачество назвало признаки обмана от управляющих компаний
Появление в платежной квитанции неоказанных услуг или их дублирование является признаком обмана со стороны управляющих компаний (УК), пишет «Лента.ру» со ссылкой на Роскачество.
К подобным услугам, к примеру, может быть отнесена оплата за ремонт домофона, подъезда, вывоз мусора. Некоторые УК также завышают стоимость своих услуг в период индексации тарифов на коммунальные услуги. Компании не всегда оказывают свои услуги должным образом, отмечает Роскачество. Эксперты советуют внимательно изучать квитанции.
Ранее Минэкономразвития прогнозировало, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России с 1 июля 2024 года увеличатся на 9,8%. При этом тарифы для семьи из трех человек, проживающей на 50 квадратных метрах, увеличатся на 500 рублей ежемесячно.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Леонардо Ди Каприо подписал контракт на съемки в новом фильме
- Матвиенко рассказала о мурашках от песни SHAMAN «Встанем»
- Роскачество назвало признаки обмана от управляющих компаний
- В Арктике в 2023 году зафиксировали рекордно теплое лето
- Обсуждавшие помощь Киеву болгарские депутаты назвали друг друга фашистами
- Фильм о жизни Эми Уайнхаус выйдет в прокат в США в мае
- Кинотеатры РФ рассчитывают в 2024 году выйти на сборы в 45 млрд рублей
- Tesla отзовет более двух миллионов машин для обновления автопилота
- НАТО нарастит военный бюджет до 2,03 млрд евро
- «Виноваты петухи»: группа «Ленинград» выпустила песню о подорожании яиц
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru