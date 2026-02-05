Росэлторг.Университету исполнилось 5 лет

Просветительский проект Росэлторг.Университет отмечает свой пятилетний юбилей. Росэлторг.Университет — это инициатива электронной торговой площадки Росэлторг, направленная на разработку и развитие продуктов и сервисов для отрасли электронных торгов.

Первое мероприятие, хакатон Zakupki.Hack «Создание рекомендательной системы для электронных торгов», состоялось ровно пять лет назад — 5 февраля 2021 года. Это была отправная точка для развития обучающего направления Росэлторг. За это время форматы интенсивов расширились от хакатона до HR, PR, маркетинга, дизайна и IT.

Заместитель генерального директора Росэлторг по организационному развитию Виктория Яшина поделилась более подробной информацией.

«Мы всегда стремимся организовывать хакатоны, митапы, интенсивы и конференции, которые оставляют яркие воспоминания у наших участников. За пять лет мероприятия Росэлторг.Университета посетило более 1,6 тысячи человек, и мы, конечно, не собираемся останавливаться на достигнутом. В юбилейном году команда Росэлторг.Университета планирует провести как уже знакомые мероприятия, так и попробовать новые форматы, о которых мы расскажем в ближайшее время. Сегодня Росэлторг.Университет — это сильное профессиональное сообщество, объединённое стремлением к развитию, обмену опытом и созданию новых решений в своих сферах», — рассказала она НСН.

У проекта также имеется собственный маскот АПИ. Он сопровождает участников на мероприятиях проекта, а также помогает в работе. АПИ символизирует легкость в интеграции идей, умение работать в команде и открытость к взаимодействию.

