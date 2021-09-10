Набиуллина заявила, что ключевая ставка может превысить 7%
Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что повышение ключевой ставки до двузначных значений в настоящее время не рассматривается, сообщает ТАСС.
По её словам, регулятор настраивает денежно-кредитную политику таким образом, чтобы инфляция вернулась к 4%, однако для этого может потребоваться «не одно повышение ставки».
«Это значит, что ключевая ставка может оказаться и выше 7%», - резюмировала Набиуллина.
Ранее Цетробанк РФ в пятый раз подряд поднял ключевую ставку. На этот раз на 0,25% - до 6,75%, сообщает «Свободная пресса».
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