Набиуллина заявила, что ключевая ставка может превысить 7%

Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что повышение ключевой ставки до двузначных значений в настоящее время не рассматривается, сообщает ТАСС.

По её словам, регулятор настраивает денежно-кредитную политику таким образом, чтобы инфляция вернулась к 4%, однако для этого может потребоваться «не одно повышение ставки».

«Это значит, что ключевая ставка может оказаться и выше 7%», - резюмировала Набиуллина.

Ранее Цетробанк РФ в пятый раз подряд поднял ключевую ставку. На этот раз на 0,25% - до 6,75%, сообщает «Свободная пресса».