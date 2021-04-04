Росавиация не прогнозирует скачок цен на авиабилеты

«Шаг за шагом мы возобновляем полеты за рубеж. Это положительно сказывается на операционной деятельности авиаперевозчиков, так что скачкообразного изменения тарифов на перевозки не ожидается», - дал прогноз глава ведомства.

Однако предупредил о сезонном подорожании авиабилетов в период отпусков у россиян.

«Скоро лето, традиционно прогнозируется сезонное увеличение спроса на авиабилеты по наиболее популярным курортным и туристическим направлениям, сопровождающееся незначительным увеличением стоимости авиабилетов. По данным авиакомпаний прошедшие продажи на апрель-июнь 2021 года в среднем на 7% ниже, чем в аналогичном периоде 2019 года. Напомню, летом прошлого года было значительное снижение цен», - отметил Нерадько.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что цены возвращаются на уровень 2019 года.



«В авиации и туризме действует принцип динамического ценообразования. Если говорить отдельно об авиабилетах, цены на них возвращаются к уровню 2019 года. Чтобы избежать резких скачков и покупать дешевле, лучше это делать заранее и по акциям раннего бронирования, которые зачастую предоставляют скидку от 10% до 40%. Если говорить о туристических поездках, то перевозка на чартерных туристических рейсах зачастую экономит до 20%-30% в рамках турпакета. И сейчас действует акция кешбэк, которая продлится до 15 июня, а срок путешествия до 30 июня. Она охватывает и майские праздники, и первый летний месяц сезона отпусков. Скидка составляет 20%. Если вы покупаете и авиаперелет и отель в одном пакете, то скидка действует и на отель, и на билет», - отметил он.



