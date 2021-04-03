Эксперты перечислили самые популярные авианаправления по России в апреле

Москва, Санкт-Петербург и Сочи возглавили список наиболее популярных направлений для отдыха россиян в апреле. Об этом сообщает RT, ссылаясь на результаты исследования сервиса OneTwoTrip.

Так, в Москву россияне запланировали 27,3% перелетов. Средняя стоимость билета в одну сторону составила 4,7 тысячи рублей.

Далее в рейтинге расположился Санкт-Петербург: 11,54% клиентов OneTwoTrip планируют отправиться сюда. Авиабилет стоит около 4,6 тысячи рублей.

Третьим стал Сочи, при этом направление оказалось на 70% популярнее, чем в 2019 году. Средняя цена билета в одну сторону составляет 6 тысяч рублей.

В первую десятку рейтинга вошли также Симферополь (6,4 тысячи рублей за билет), Краснодар (5 тысяч рублей), Калининград (5,2 тысячи рублей).

Кроме того, россияне планируют в апреле полететь в Минеральные Воды (5,4 тысячи рублей), Казань (4,5 тысячи рублей), Екатеринбург и Махачкалу (по 4,3 тысячи рублей).

По данным OneTwoTrip, в апреле 92,3% авиабилетов были забронированы на внутренние перелеты по России. При этом в 2019 году их доля составляла лишь 78,3% от всех оформленных заказов.

