«Росатом» выполнил гособоронзаказ за 2025 год в полном объеме

«Росатом» в минувшем году полностью выполнил гособоронзаказ. Об этом заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

По словам Лихачева, в 2025 году «Росатом», несмотря на общие негативные явления в глобальной экономике и макроэкономические вызовы, достиг всех целей по государственным заданиям и планам.

«Выполнение ядерного и неядерного гособоронзаказа фиксируется на уровне 100%», - цитирует ТАСС главу госкорпорации.

Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса в целом выполнили все задания гособоронзаказа.

