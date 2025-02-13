Объем зарубежных заказов «Росатома» в 2024 году превысил $200 млрд

Ранее стало известно, что по итогам 2024 года «Росатом» получил за рубежом патенты на 140 с лишним изобретений. Это в 1,5 раза больше по сравнению с 2023 годом.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», 12 февраля НИЦ «Курчатовский институт» и «Росатом» подписали соглашение о создании объединенного совета по стратегическому развитию. Он будет координировать деятельность организаций для совместной реализации проектов в атомной сфере.

