Объем зарубежных заказов «Росатома» в 2024 году превысил $200 млрд

Объем зарубежных заказов «Росатома» по итогам 2024 года превысил 200 миллиардов долларов, а экспортная выручка составила свыше 18 миллиардов долларов. Такую обновленную статистику привела директор по развитию бизнеса государственной корпорации Екатерина Ляхова.

Она выступила на форуме в Москве в рамках Недели российского бизнеса - ключевого мероприятия Российского союза промышленников и предпринимателей. Компания сейчас ведет свою деятельность более чем в 60 странах, одновременно возводятся 22 блока в семи государствах.

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Ранее стало известно, что по итогам 2024 года «Росатом» получил за рубежом патенты на 140 с лишним изобретений. Это в 1,5 раза больше по сравнению с 2023 годом.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», 12 февраля НИЦ «Курчатовский институт» и «Росатом» подписали соглашение о создании объединенного совета по стратегическому развитию. Он будет координировать деятельность организаций для совместной реализации проектов в атомной сфере.

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Фото: t.me/rosatomru
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