Росатом планирует сдать I и II очереди ядерного Центра в Боливии в эксплуатацию в 2021 году

Строительство Росатомом Центра ядерных исследований в Боливии продолжается, несмотря на неоднозначную политическую обстановку в стране. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу госкомпании Алексея Лихачева.

Он отметил, что к 2021 году Росатом планирует завершить строительство и сдать в эксплуатацию первой и второй очереди Центра ядерных исследований, несмотря на две революции, которые прошли в республике.