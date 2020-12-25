Росатом планирует сдать I и II очереди ядерного Центра в Боливии в эксплуатацию в 2021 году

Строительство Росатомом Центра ядерных исследований в Боливии продолжается, несмотря на неоднозначную политическую обстановку в стране. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу госкомпании Алексея Лихачева.

Он отметил, что к 2021 году Росатом планирует завершить строительство и сдать в эксплуатацию первой и второй очереди Центра ядерных исследований, несмотря на две революции, которые прошли в республике.

Выход из безвыходной ситуации. Москва признала нового лидера Боливии

Боливия в течение нескольких недель была охвачена массовыми протестами после того, как на президентских выборах в октябре 2019 года, по официальным данным, победил Эво Моралес. После трех недель манифестаций президент республики подал в отставку. Верховный суд страны аннулировал результаты выборов и назначил новое голосование на 19 октября 2020 года. Новым президентом республики стал политический оппонент Моралеса Луис Арсе.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:РосатомБоливия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры