Путин поручил расширить Транссиб и развить Северный морской путь

Глава России Владимир Путин призвал расширять Транссиб и наращивать работы по Северному морскому пути, сообщает РИА Новости.

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Также глава государства упомянул развитие арктических морских и речных портов, воздушных гаваней, ремонт и строительство автомобильных трасс и путепроводов. Как отметил президент, эти проекты особо важны для всей страны.

Путин отметил, что за последние годы удалось сделать многое и нужно не терять набранный темп.

Ранее президент назвал Севморпуть одним из стратегических приоритетов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:Северный морской путьВладимир Путин

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