Путин поручил расширить Транссиб и развить Северный морской путь

Также глава государства упомянул развитие арктических морских и речных портов, воздушных гаваней, ремонт и строительство автомобильных трасс и путепроводов. Как отметил президент, эти проекты особо важны для всей страны.

Путин отметил, что за последние годы удалось сделать многое и нужно не терять набранный темп.

Ранее президент назвал Севморпуть одним из стратегических приоритетов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

