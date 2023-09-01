Путин поручил расширить Транссиб и развить Северный морской путь
1 сентября 202303:37
Глава России Владимир Путин призвал расширять Транссиб и наращивать работы по Северному морскому пути, сообщает РИА Новости.
Также глава государства упомянул развитие арктических морских и речных портов, воздушных гаваней, ремонт и строительство автомобильных трасс и путепроводов. Как отметил президент, эти проекты особо важны для всей страны.
Путин отметил, что за последние годы удалось сделать многое и нужно не терять набранный темп.
Ранее президент назвал Севморпуть одним из стратегических приоритетов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru